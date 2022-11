Roma, incidente all’altezza della Colombo, donna in Ospedale: rampa laterale chiusa per ore

Disagi e ripercussioni stamattina alla circolazione sulla Cristoforo Colombo a causa di un incidente verificatosi in Via di Mezzocammino. A scontrarsi sono stati due mezzi e una donna è finita in Ospedale. A causa del sinistro la rampa di immissione laterale – che da Via Alfonsine sale proprio sulla Via Cristoforo Colombo – è rimasta chiusa per oltre due ore. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur.

L’incidente oggi sulla Cristoforo Colombo

L’impatto, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, ha coinvolto una Lancia Y e un Iveco Daily. Ad avere la peggio è stata una donna portata in codice arancione in Ospedale (al Sant’Eugenio, ndr). Il sinistro si è verificato intorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 16 novembre 2022. La rampa è stata chiusa poco dopo e soltanto verso le 10.00 circa è stata riaperta. Rallentamenti si sono registrati all’altezza della Via Cristoforo Colombo.

I lavori sulla Colombo

La strada, lo ricordiamo, è interessata da un pacchetto di interventi che dovrebbero contribuire a migliorarne la sicurezza. Non a caso, dei 175 incroci ritenuti particolarmente pericolosi nella Capitale nell’ambito di un recente studio, molti sono stati individuati proprio sulla Colombo. Per questo, fino al 2025, saranno complessivamente 21 i cantieri che partiranno per intervenire sulla sicurezza di questa strada. Recentemente, lo ricordiamo, si era verificato l’incidente mortale costato la vita al giovane Francesco Valdiserri.