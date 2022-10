Casal Palocco, schianto tra auto sulla Cristoforo Colombo, tre giovani in codice rosso

La Cristoforo Colombo nuovamente sede di un bruttissimo incidente stradale, che questa notte intorno alle 2.00 ha visto coinvolti tre ragazzi giovani all’incrocio presente all’altezza di via di Casal Palocco. Due le vetture che si sarebbero incidentate, con le prime ricostruzioni sull’episodio che parlerebbero di un frontale tra le due vetture. Tutti e tre i ragazzi, una ragazza e due giovani, sarebbero gravi, portati in ospedale con un codice rosso.

Le condizioni dei ragazzi protagonisti dell’incidente a Casal Palocco

In un punto già noto per numerosi incidenti sulla Cristoforo Colombo, l’ultimo caso ha visto tre ragazzi finire in ospedale. La più grave sarebbe stata la ragazza, che nell’impatto ha perso conoscenza, riportato una ferita alla testa nell’impatto e un trauma alla spalla. L’autoambulanza intervenuta, ha portate la giovane presso l’ospedale San Camillo di Monteverde in codice rosso. Invece i ragazzi, anche loro in codice rosso, sarebbero stati divisi: uno al Campus Biomedico di Trigoria e l’altro al Sant’Eugenio dell’Eur.

Invece i due giovani ragazzi, hanno riportato diversi traumi al costato e agli arti. Dopo l’incidente e durante il trasporto in ospedale, non hanno mai perso conoscenza. Al momento dei soccorsi, sul posto sono intervenute tre autoambulanze e un’auto medica.