Roma, ruba la borsa di una signora e scappa: dentro c’erano gli stipendi di due mesi

Sono oltre 800 le sanzioni elevate per mancato rispetto del codice della strada e circa un centinaio gli illeciti riscontrati nei locali pubblici durante i controlli della Polizia di Roma Capitale in questo fine settimana. Più di 200 le violazioni contestate per eccesso di velocità. Un bilancio terribile considerati anche i drammatici incidenti avvenuti a Roma nell’arco di pochi giorni.

Piazza Vittorio, ruba la borsa di una signora seduta su una panchina

Tempestivo e provvidenziale l’intervento di una pattuglia, lo scorso pomeriggio, a piazza Vittorio: allertati dalle urla di un cittadino, gli operanti hanno individuato e fermato un ladro in fuga, che aveva appena sottratto la borsa ad una signora seduta su una panchina nei giardini della piazza.

Il responsabile, un uomo di 50 anni, è stato subito raggiunto dagli agenti, che lo hanno bloccato all’interno della stazione metro, sita nelle vicinanze. Grande il sollievo della donna, che ha ringraziato il personale per aver recuperato la borsa, che tra l’altro conteneva un ingente somma di denaro, per gli ultimi due stipendi che aveva da poco ricevuto

Vendita di alcol e disturbo della quiete pubblica: sanzioni a Ponte Milvio

Vendita di alcol a minori e disturbo della quiete pubblica in un’attività di Ponte Milvio dove gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato maxi verifiche nel weekend. Le irregolarità riscontrate hanno portato gli agenti a elevare sanzioni per un ammontare di oltre mille euro, ma ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per altri presunti illeciti.

Musica ad alto volume, vendita, somministrazione e consumo irregolare di bevande alcoliche sono le principali violazioni rilevate durante i controlli svolti nei diversi quartieri della Capitale. Una decina le denunce scattate nel corso dei servizi di vigilanza sul territorio, tre invece le persone arrestate.

Aggredisce un tassista e prende a calci un’auto della Polizia

Nei pressi di largo di Torre Argentina, nella tarda serata di ieri, gli agenti sono prontamente intervenuti per un’aggressione in atto nei confronti di un tassista da parte di un uomo di 30 anni. All’arrivo della pattuglia, il 30enne ha iniziato ad insultare e colpire gli operanti, che lo hanno bloccato e tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché per danneggiamento, per aver preso a calci un’auto di servizio.

Piazza di Spagna, minaccia e aggredisce il personale della sicurezza

Poco prima un altro arresto è stato eseguito dai caschi bianchi a piazza di Spagna nei confronti di un uomo, di 47 anni, che ha minacciato e aggredito il personale impegnato nel servizio di controllo a tutela delle aree monumentali. Denunciata anche la moglie del 47enne, per aver tentato di ostacolare l’operato degli agenti, cercando di far fuggire il marito durante le procedure di identificazione.