Lavori nel X Municipio: ecco quando, come cambia la viabilità a Ostia e quali sono le strade chiuse

Partono i lavori di manutenzione stradale nel X Municipio. I cantieri interesseranno i quartieri di Ostia Lido, Infernetto e Casal Palocco, con le operazioni urbanistiche che partiranno da lunedì 17 ottobre. I lavori previsti per il territorio, oltre a risolvere annali problemi, promettono di stravolgere momentaneamente la viabilità cittadina in alcune strade municipali. A Ostia, per tutta la giornata del 17 e 18 ottobre, sarà fatto un rifacimento dell’asfalto tra via Orazio dello Sbirro, civico “9”, e corso Duca di Genova. I lavori prevedranno divieto di sosta con rimozionee restringimento della carreggiata.

Sempre sul territorio lidense, da Corso Duca di Genova, civico “18/a”, fino a via Stefano Cansacchi verrà temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione. Da via Stefano Cansacchi, civico “20”, a Corso Duca di Genova, sarà previsto un divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e il restringimento della carreggiata. A Casal Palocco, tra il 17 ottobre e il 1 novembre, ci sarà un’altra istituzione di disciplina viaria, che interesserà diverse strade.

I lavori nel X Municipio che interessano Casal Palocco e Infernetto

Le strade interessate dai lavori a Casal Palocco, saranno: via Pindaro, dal civico 28/k a piazza Fonte degli Acilii e da piazza Fonte degli Acilii a via Cristoforo Colombo. Qui verrà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati. Poi altri lavori produrranno un restringimento della carreggiata fino a via Eschilo dal 186 a piazza Fonte degli Acilii e da quest’ultima al civico 195. Anche in questo caso, ci sarà un divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, con senso unico alternato regolato da movieri.

Invece, all’Infernetto in via Lino Liviabella ci saranno dei lavori di scavo per l’allestimento di una nuova utenza elettrica. Per questo, dal 17 al 28 ottobre, da Via Lino Liviabella al civico “103” e fino a via Ernesto Boezi, ci sarà un divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, più senso unico alternato regolato da movieri.