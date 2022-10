Lui la vuole lasciare: lei prima lo picchia, poi lo butta dalle scale

Prima lo ha implorato di riprovare a ricostruire insieme una famiglia. Poi, vedendo che le buone maniere non sortivano l’effetto sperato, ha perso la pazienza. Ed è nata una discussione. Che ben presto è passata dalle parole ai fatti. I toni si sono alzati e si è passati alle mani. Anzi alle spinte. Con l’uomo che è volato giù dalle scale, fratturandosi in più punti.

La tormenta vicenda familiare si è svolta nel X Municipio ieri mattina, all’Infernetto. Da qualche mese la coppia era in rotta di collisione. Lui, sfinito dalle continue liti, alla fine aveva deciso di interrompere la relazione, durata diversi anni. Ma la donna, ancora innamorata, non aveva accettato di buon grado questa decisione.

Dalle effusioni alle botte

Ma, nonostante la donna volesse continuare a vivere con il compagno, la convivenza tra i due era costellata da discussioni e liti vere e proprie. Fino a ieri, quando lui, stanco, ha deciso di dare un taglio definitivo al rapporto. Cosa che la donna non è riuscita a digerire.

I due hanno iniziato a litigare nel piano superiore dell’abitazione. Lei, al culmine della rabbia, lo ha picchiato. Ma la coppia si trovava in cima alla scala. Forse una spinta di troppo: fatto sta che l’uomo è stato scaraventato di sotto. Quando è arrivato giù, era piuttosto malconcio.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Acilia e i sanitari del 118, che hanno portato l’uomo al pronto soccorso. Per lui una prognosi di 30 giorni a causa di diverse fratture riscontrate a causa della violenta caduta dalle scale. I carabinieri intervenuti hanno ascoltato entrambi i coniugi. Adesso si sta valutando la posizione della donna, che potrebbe essere denunciata per maltrattamenti in famiglia.