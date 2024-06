Roma, incidente mortale in via del Foro Italico: perdono la vita due centauri

Ancora sangue sulle strade di Roma. Stamattina, domenica 30 giugno, alle 11.30 in via del Foro Italico sono morti due motociclisti a causa di un incidente avvenuto a pochi metri dallo Stadio Olimpico. A indagare sulla dinamica dello scontro sono gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, il II Gruppo Parioli.

Lo scontro tra i due centauri, uno in sella a una Buell l’altro su una Triumph, che sembra viaggiassero sulla stessa corsia di marcia, è stato estremamente violento. Per i due uomini non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 accorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, mentre i Vigili hanno chiuso la strada al traffico per tutti i rilievi utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente.