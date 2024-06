Roma, incidente mortale sul GRA: perde la vita il conducente di un’autocisterna

Tragedia nelle primissime ore di stamattina, giovedì 13 giugno, per un incidente che si è verificato sul Grande raccordo anulare. L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Roma è scattato alle 2.50 e immediatamente sono state inviate sul posto tre squadre: la 11A, la 4A e il CRRC.

Scontro tra un’autocisterna e una vettura

I soccorritori sono arrivati in una manciata di minuti nel punto in cui si era verificato lo scontro, all’altezza km57/58 del GRA. Due i mezzi rimasti coinvolti, un mezzo pesante ed un’autovettura. Un impatto che non ha dato scampo al conducente dell’autocisterna. Per quest’ultimo, purtroppo, si sono rivelati vani i soccorsi degli operatori sanitari che hanno messo in atto tutte le manovre necessarie per salvargli la vita, ma l’uomo è deceduto sul posto.

Strada chiusa al traffico per operazioni di soccorso e rilievi

Il tratto del Grande Raccordo Anulare è stato interdetto al traffico per consentire i rilievi da parte della Polizia Stradale che è chiamata ad accertare quale sia stata la dinamica dell’incidente e verificare anche le eventuali responsabilità