Roma, incidente mortale sulla Casilina: perde la vita un 34enne

Ancora un incidente mortale, ieri sera, venerdì 21 giugno, sulle strade di Roma. Un 34enne che viaggiava in sella al suo scooter Kymco su via Casilina è deceduto nell’impatto contro due auto.

Per il 34enne non c’è stato nulla da fare, è morto subito dopo essersi scontrato con una Polo e un’Opel Corsa, guidate rispettivamente da un 63enne e un 22enne.

L’intervento di Polizia locale e sanitari del 118

Sul posto sono arrivati in breve i sanitari del 118 oltre agli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, del V Gruppo Casilino. La corsa dei soccorritori, purtroppo, non è stata sufficiente a salvare la vita dell’uomo. Nonostante i tentativi di rianimazione, infatti, per il centauro non c’è stato nulla da fare. I medici intervenuti hanno solo potuto constarne il decesso.

Al vaglio la dinamica dell’incidente

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Indagini nelle quali sono impegnati i caschi bianchi che nell’immediatezza hanno effettuato tutti i rilievi utili per capire quale sia stata la sequenza dei fatti e stabilire eventuali responsabilità. Intanto i conducenti delle due auto coinvolte sono stati accompagnati in ospedale per essere sottoposti agli esami alcolemici e tossicologici.