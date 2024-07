Roma, incidente nel deposito ATAC: gravissimo operaio

Un gravissimo incidente s’è verificato stamattina, mercoledì 3 luglio, in via di Tor Vergata presso l’area deposito dell’Atac. Un dipendente della società di trasporti, per cause ancora in corso di accertamento, sembra sia caduto all’interno di una struttura utilizzata per la manutenzione dei mezzi.

Una caduta rovinosa nella quale l’impiegato sembra aver battuto con violenza la testa e perso conoscenza. Immediata la richiesta di aiuto al 118 e gli operatori sanitari sono corsi sul posto per trasportare il ferito in codice rosso presso l’ospedale di Tor Vergata. Le sue condizioni restano estremamente gravi, è in pericolo di vita.

I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica

L’area interessata dall’incidente sul lavoro è stata immediatamente delimitata dalle forze dell’ordine accorse. Sono i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata e della Compagnia di Frascati a occuparsi delle indagini per ricostruire la dinamica. Ancora adesso sono in corso i rilievi utili a capire, nel dettaglio, cosa sia successo.