Roma, incidente sulla Casilina: due feriti, uno in codice rosso

L’allarme per un incidente all’incrocio tra via Casilina e via Borghesiana è scattato alle 20 e 30 di ieri sera, giovedì 23 novembre. Ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia locale del gruppo Torri. Due le auto coinvolte nello scontro una Hyundai Tucson e una Lancia Ypsilon. Entrambi i conducenti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Dopo aver ricevuto le prime cure i due uomini sono stati trasportati al pronto soccorso di Tor Vergata, una in codice rosso, l’altro arancione.

Gli agenti della Polizia locale indagano per ricostruire la dinamica

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, saranno i rilievi dei caschi bianchi a cercare di dare risposte su eventuali responsabilità a causa delle quali sé verificato lo scontro. Tanta la paura tra quanti si sono trovati a passare proprio in quel momento e tra i residenti che velocemente hanno diffuso la notizia sui social. ‘Siamo appena passati – scrive un’utente – c’erano ancora due mezzi di vigili del fuoco e un’ambulanza. Sicuramente stanno aspettando per togliere i mezzi incidentati. Speriamo bene perché veramente un gran botto. Il suv bianco era ancora appeso alla recinsione’.

Le operazioni di recupero dei mezzi e di bonifica dell’area, affidata ai Vigili del Fuoco, si sono protratte a lungo, mentre tanta gente è scesa in strada per verificare cosa fosse successo. (foto presa da Sei di Borghesiana se)