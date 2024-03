Roma, incidente sulla Togliatti: ragazza incinta all’8 mese in Ospedale

Incidente a Roma nella notte, donna incinta all’ottavo mese finisce in Ospedale. Coinvolti due mezzi, sul posto 118, Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale.

Attimi di paura nella notte appena trascorsa a Roma. Poco dopo le 2,30 della notte, in via Palmiro Togliatti, le pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Roma Talenti sono intervenute per un sinistro stradale avvenuto tra una Smart e una Fiat Panda, soccorrendo le persone coinvolte ed assicurando la viabilità, in attesa che arrivassero il 118 e i mezzi della Polizia di Roma Capitale.

Incidente sulla Togliatti: ferita una ragazza incinta

Tra le persone coinvolte a bordo della Panda c’era una ragazza, incinta all’8 mese, trasportata al pronto soccorso del Sandro Pertini. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la Smart stesse percorrendo la strada zigzagando fino a quando non ha impattato con la Fiat Panda durante la sua normale corsa in carreggiata. L’incidente è avvenuto come detto sulla Togliatti in corrispondenza di Via Collatina, in zona Tor Sapienza.

La donna ferita, fortunatamente, non sembrerebbe aver riportato gravi conseguenze né per lei, né per il bambino (o bambina) che porta in grembo. La ragazza è stata comunque refertata in codice giallo al Pronto Soccorso e le sue condizioni monitorate attentamente nelle ore successive. Ad occuparsi dei rilievi sono adesso gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V gruppo gruppo Casilino: a loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.