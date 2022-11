Roma, incidente tra tre auto in viale Isacco Newton: traffico in tilt

C’è chi ha dovuto fare marcia indietro, trovare una scorciatoia per ‘fuggire’ dal traffico e tornare indietro. E chi, invece, è ancora incolonnato con la propria auto e sui social è partito il tam tam, come accade spesso in questi casi, per capire cosa sia successo. In realtà a Roma, in viale Isacco Newton, meno di un’ora fa c’è stato uno scontro violento tra tre auto. E il traffico, come si può immaginare, è andato in tilt anche sul viadotto della Magliana.

Incidente su viale Isacco Newton

Per cause ancora da accertare pare che lo scontro, avvenuto su viale Isacco Newton, abbia interessato tre auto: una Lancia Ypsilon, una Nissan Micra e una Nissan Juke. L’impatto sembrerebbe essere stato violento dai danni riportati da tutte le vetture, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi e i conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice azzurro. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno gestire la viabilità e capire cosa sia successo.

Traffico in tilt al Trullo (e non solo)

Quello che è certo, però, è che il traffico è in tilt, dal viadotto della Magliana a Viale Isacco Newton. E molti si sono visti costretti a cambiare strada per raggiungere il posto di lavoro. Code anche all’altezza dello svincolo A91 Roma-Fiumicino. Sul posto, oltre ai caschi bianchi, anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

(Foto di Valentina Grimaldi)