Roma, ingoia la droga per sottrarsi ai controlli: morto un 27enne

Verso le 14.00 di oggi mercoledì 8 maggio 2024 in via Manfredonia è stato richiesto l’intervento della polizia. Un ragazzo aveva avuto un malore e lui stesso ha confessato di aver ingerito la droga, poco prima per sottrarsi ai controlli della finanza. Purtroppo il giovane, un 27enne romano, è morto poco dopo. La finanza ha confermato di aver effettuato controlli sull’uomo intorno alle 12 in via Ostuni, poco distante da dove s’è poi sentito male. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.