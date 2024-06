Roma, insediamento abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Hanno scoperto un insediamento abusivo in un’area destinata a verde pubblico, situata a ridosso di via Isacco Newton, vicino alla collina di Monte Cucco. Sono stati gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia locale di Roma Capitale a scoprire le catapecchie allestite in zona, grazie alla segnalazione di Roma Natura.

Ieri, lunedì 3 giugno, il blitz dei caschi bianchi che hanno avviato gli accertamenti del caso, per constatare la presenza di diverse baracche e l’accumulo di rifiuti in un’area, oltretutto, sottoposta a vincolo paesaggistico.

Identificate 10 persone che occupavano 5 baracche

Dopo le prime indagini, le pattuglie sono intervenute sul posto e hanno identificato 10 persone che occupavano 5 baracche costruite con materiali di fortuna, all’interno delle quali è stata rinvenuta una notevole quantità di rifiuti ingombranti.

La denuncia per occupazione abusiva

A carico di tutti gli occupanti, successivamente allontanati, è scattata sia la denuncia per occupazione abusiva, che quella per aver degradato il sito con calcinacci, legno, ferro ed altri materiali di risulta, secondo quanto stabilito dalle normative sulla tutela ambientale. Sul posto, oltre alla presenza del proprietario del terreno, a cui è stata riconsegnata l’area per le opere di bonifica, intervenuto di supporto personale della Polizia di Stato.