Roma, interrotta la metro B tra Castro Pretorio e San Paolo: attivati bus sostitutivi, gli aggiornamenti

L’Azienda, si legge nel comunicato diffuso poco fa, precisa comunque checon il. Nel frattempo sono stati predisposti i bus sostitutivi ( qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale con le fermate servite). Nelle stazioni coinvolte intanto si segnalano alcuni disagi per la presenza cospicua di passeggeri rimasti in attesa sulle banchine, come ad esempio a Termini e a Castro Pretorio.