Roma, irregolarità e violazioni in una paninoteca e in un bar: scattano le multe

Controlli sulle attività commerciali, oltre che contro il degrado e crimini, sono stati svolti dai Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto dei colleghi del NAS di Roma e del Nucleo Radiomobile – 3^ Sezione Motociclisti di Roma.

I Carabinieri hanno svolto controlli all’Eur, Magliana e Villa Bonelli

I militari hanno monitorato i quartieri Eur, Magliana e Villa Bonelli e, nell’ambito dei servizi effettuati, hanno arrestato tre cittadini romeni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi mentre forzavano la portiera lato passeggero di un veicolo parcheggiato in piazza Gandhi. Nel corso dell’intervento e conseguente perquisizione, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato diversi arnesi atti allo scasso.

Multata paninoteca e bar

I Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, invece, con personale specializzato del NAS di Roma, hanno sanzionato amministrativamente il titolare di una paninoteca in via Portuense per inadempienze strutturali e il titolare di un bar in via della Magliana per vendita di generi di monopolio senza autorizzazione. Elevata multa di 3.300 euro e sequestrati 84 pacchetti di sigarette, 10.668 cartine e 5.880 filtri.

I controlli sulla viabilità

I Carabinieri hanno poi eseguito posti di controllo alla circolazione stradale nel corso dei quali hanno identificato 114 persone ed eseguito verifiche su 40 veicoli. Attività volte ad accertare la regolarità amministrativa dei mezzi e dei conducenti che vengono svolti costantemente.