Roma, la piazza si trasforma in ring: botte da orbi tra tre ragazzi

Rissa in strada ieri sera a Roma nella zona di Casalotti. Tre ragazzi sono stati fermati dai Carabinieri mentre erano intenti a picchiarsi in Piazza Ormea. Ecco cosa è successo.

Sabato sera movimentato a Casalotti teatro di una rissa tra tre giovani. Per cause in fase di accertamento i ragazzi, d’età compresa tra i 18 e i 23 anni, hanno iniziato a prendersi a calci e pugni in Piazza Ormea. Immediatamente è scattata la segnalazione al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia.

Giunti sul posto i Militari dell’Arma hanno trovato i contendenti ancora nel pieno della zuffa. Separati, tutti e tre sono stati denunciati a piede libero per rissa. Sul caso proseguono gli accertamenti dei Carabinieri per ricostruire le cause che hanno portato alla furibonda lite. (foto di repertorio)

Rissa a Casalotti ieri sera 9 dicembre 2023

Secondo quanto emerso delle tre persone coinvolte due erano fratelli (albanesi, ndr) che, insieme, hanno affrontato il terzo individuo (italiano). Il tutto è successo quando erano da poco passate le 22.30 di sabato 9 dicembre 2023. I giovani, una volta riportata la calma, avrebbero rifiutato le cure mediche.