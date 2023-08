Roma, la rabbia del vicino: uno su tre litiga con i dirimpettai, sempre più dura la vita da condomini

Roma, la vita da condomini è sempre più difficile. Lo dicono le statistiche: uno su tre litiga con il vicino. I numeri.

La vita condominiale dei romani è più complicata del previsto. Abitare nello stesso posto dovrebbe presupporre una convivenza civile: obiettivo sempre più difficile secondo Ispos. La società formula un sondaggio che esprime tutto il dissenso di questi tempi. Modernità che impone una pazienza maggiore non rispettata nei fatti: uno su tre litiga con il vicino. Media piuttosto alta rispetto al passato.

Tradotto in percentuale significa che oltre il 24% dei condomini vorrebbe non avere rapporti di alcun genere con i propri vicini. Salgono al 30%, invece, le lamentele per rumori molesti. I rapporti di buon vicinato, nel 2023, sono fermi all’8%. Percentuale piuttosto bassa se consideriamo che in passato si arrivava a toccare anche il 15.

Roma, quante liti tra condomini: la Capitale è fra le città più rancorose

I numeri indicano la volontà delle persone di una vita sempre più solitaria, non solo in famiglia ma anche fuori. Visto che, in molti casi, si fa difficoltà a condividere lo stesso stabile. Situazione sconvolgente soprattutto dal punto di vista economico. Molti vorrebbero vivere in una villa (come atteggiamento) piuttosto che in appartamento, ma non sempre è possibile.

Ecco perchè altrettante persone prediligono città più piccole piuttosto che le metropoli. Coloro che hanno scelto località vicino Roma per evitare la vita di condominio sono in aumento. Insomma, a giudicare da numeri e comportamento, anche il vicino si appresta a essere una specie in via d’estinzione.