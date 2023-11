Roma, la rapina a Termini finisce a botte: donna inseguita e bloccata dalla Polizia

Ha tentato di rapinare un uomo colpendolo ripetutamente. Ma la vittima ha reagito e il tutto è sfociato in un’accesa colluttazione in strada. Succede a Roma Termini dove una donna, dopo i fatti, è stata inseguita e arrestata dalla Polizia. Ecco cosa è successo.

Ore movimentate nell’area della stazione Termini teatro di una tentata rapina, e non è purtroppo un caso isolato, culminata con una vera e propria rissa nelle strade adiacenti. Vittima dell’aggressione un cittadino straniero che si è visto letteralmente assalire da una donna, anch’essa straniera, che ha provato a portargli via quanto di valore aveva con sé; dopodiché, data la reazione dell’uomo, si è allontanata ma è stata rintracciata, inseguita ed arrestata dalla Polizia.

I fatti

Nello specifico, i poliziotti, impegnati nel servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Roma nell’area della stazione Termini, mentre stazionavano in via Giolitti, hanno arrestato una 33enne algerina gravemente indiziata di tentata rapina, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti sono stati avvisati da un addetto alla sicurezza che, poco avanti, era in atto un’aggressione. I poliziotti hanno notato un uomo e una donna impegnati in un’accesa colluttazione. Quest’ultima, alla loro vista, è fuggita verso via Cavour, dove è stata raggiunta e bloccata dopo un breve inseguimento. La successiva perquisizione della stessa ha permesso agli investigatori di ritrovare una patente oggetto di un precedente furto e, dalle immagini della videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a ricostruire i fatti legati alla precedente aggressione. La 33enne nord-africana aveva infatti tentato di rapinare la vittima, un cittadino peruviano, colpendolo ripetutamente fino a farlo cadere e da qui l’accesa colluttazione tra i due.

I controlli delle ultime ore a Roma

Oltre alla donna sopracitata, dal centro alla periferia sono state altre due le persone arrestate dalla Polizia di Stato perché gravemente indiziate dei reati di furto in abitazione e reati legati all’immigrazione clandestina. In particolare nella zona del Tuscolano i poliziotti hanno arrestato un 28enne del Bangladesh gravemente indiziato del reato di furto aggravato; a finire in manette anche un tunisino di 31 anni, deferito all’autorità giudiziaria per furto e, a seguito di ulteriori accertamenti svolti dall’ufficio immigrazione, arrestato poiché responsabile di reati legati all’immigrazione clandestina.