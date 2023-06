Roma, La Sapienza trionfa nella classifica delle migliori università: 2°posto in Italia, 134° nel mondo

Un bel riconoscimento quello ottenuto dall’ateneo romano La Sapienza che l’edizione 2024 della classifica QS World University Rankings, colloca al 134esimo posto nel mondo, miglior risultato ottenuto nella selezione. Al primo posto troviamo il Politecnico di Milano, che si piazza al 123esimo posto. A seguire, sul podio, troviamo invece l’università di Bologna che si colloca alla 154esima posizione. QS World University Rankings, è la classifica dell’agenzia britannica Quacquarelli Symonds ed è molto importante a livello internazionale. L’edizione di quest’anno comprende 1.500 atenei in 104 sedi.

Nella fattispecie, l’ateneo La Sapienza si è aggiudicata il primato nazionale in due dei nuovi parametri che hanno a che vedere con la qualità dei servizi e il valore della ricerca nelle università. Si tratta dell‘Employement Outcomes – che la vede prima in Italia e 101esima al mondo – e l’International Research Network, che invece la vede prima nella Penisola e 33esima al mondo. Il primo parametro valuta il tasso occupazionale e le prospettive di carriera dei propri laureati, mentre il secondo criterio misura il tasso di internazionalizzazione dell’ateneo per le sue attività di ricerca scientifica. Ma non finisce qui. L’università si colloca tra i primo 100 atenei al mondo anche per altri indicatori. La Sapienza è infatti al 74esimo posto per quel che riguarda la propria reputazione accademica e al 79esimo posto invece per l’impegno nella sostenibilità. Da segnalare poi il miglioramento rispetto al parametro relativo alla reputazione aziendale, rispetto al quale l’università ha scalato – rispetto alla precedente edizione della classifica – ben 33 posizioni e arrivando così a collocarsi nel terzo posto a livello nazionale.

Il commento della rettrice Polimeni

In merito si è espressa anche la rettrice Antonella Polimeni, ecco cosa ha detto: “Sapienza prosegue l’ascesa verso le posizioni più alte dei ranking mondiali confermando il prestigio che il nostro Ateneo riscuote a livello internazionale. Il risultato di quest’anno in particolare è il migliore mai raggiunto nella classifica QS. Il primato nazionale della Sapienza negli indicatori Employement Outcomes e International Research Network costituisce poi l’ulteriore dimostrazione di quanto i nostri laureati siano competitivi sul mercato del lavoro e della capacità dei ricercatori di collaborare e fare sistema con i colleghi del resto del mondo. L’ottima performance dell’Università assume ancora più valore per un Ateneo statale dai grandi numeri e a vocazione generalista come il nostro, caratterizzato dalla varietà e dalla multidisciplinarietà della sua offerta formativa”, conclude la rettrice.