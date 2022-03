Roma, la storia a lieto fine di Blanca: salvata dalla Polizia Locale torna tra le braccia della sua padrona

Era sparita nel cuore della notte, lasciando la sua padrona in preda alla preoccupazione. Al suo risveglio di Blanca, una cucciolona di Bulldog inglese di 9 anni, non c’era più nessuna traccia. La cagnolina, in qualche modo, era riuscita a scappare dalla sue abitazione ed ha vagato per giorni in strada in zona piazza di Spagna, a Roma, senza più riuscire a ritrovare la via di casa. La sua, però, è una storia a lieto fine.

Il ritrovamento del bulldog a Roma

Blanca è stata individuata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi. Una pattuglia, durante il servizio di vigilanza nella zona, l’ha trovata alle prime luci dell’alba di oggi. Il Bulldog si trovava a bordo di un marciapiede, disorientata ma in buone condizioni. Gli agenti, una volta rassicurata, se ne sono presi cura, riempiendola di attenzioni e affetto.

Chiamato il veterinario per le opportune verifiche sullo stato di salute dell’animale, sono stati svolti i dovuti accertamenti tramite lettura del microchip per risalire alla proprietaria che, finalmente, ha potuto riabbracciare la sua Blanca.