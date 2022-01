Roma. La titolare non aveva il Green Pass: chiuso bar

Continuano i controlli, sempre più serrati, per evitare l’espandersi dei contagi da Covid-19. Dall’inizio di quest’anno i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno controllato 14.535 persone e 1.923 pubblici esercizi e circoli per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

La titolare non ha il Green Pass: chiuso bar

E proprio durante una di queste verifiche, ieri è stato scoperto che la titolare di un bar, in zona Città Giardino, era sprovvista della carta verde. Essendo senza Green Pass, non poteva lavorare e, come da disposizioni di legge, i militari hanno disposto la chiusura provvisoria per 3 giorni del locale.

Sempre nel corso dei controlli di ieri, 23 persone sono state sanzionate per violazioni riguardanti il Green Pass e 50 perché trovate senza mascherina. Oltre alla donna multata e con il bar chiuso, altri 11 titolari di attività o esercizi sono stati sanzionati.

Vanno in giro pur essendo positivi al virus: denunciati

Durante i controlli i militari hanno fermato due persone che sarebbero dovute invece essere a casa in quarantena, essendo entrambe positive al Covid. I due soggetti, che avevano violato la quarantena avendo contratto il Coronavirus, sono stati denunciati per aver lasciato arbitrariamente la propria abitazione.