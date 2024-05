Roma, ladri di auto in fuga si scagliano contro i Carabinieri: avevano coltelli e un jummer

Un controllo di routine nel quartiere di Tor Tre Teste, la scorsa notte, tra giovedì e venerdì 10 maggio, ha indotto i Carabinieri a fermare un’auto con targa francese. Un sospetto o solo una intuizione ha convinto i militari a intimare l’alt a quella vettura che di fronte al segnale degli uomini dell’Arma ha accelerato nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Ne è scaturito un inseguimento per le strade del quartiere, dapprima in macchina successivamente a piedi. Una volta raggiunti i due fuggitivi hanno cercato di divincolarsi e di opporre resistenza alle forze dell’ordine e, uno dei due, a un certo punto, ha tentato di mettere una mano in tasca, ma è stato bloccato. A seguito di perquisizione personale, in quella tasca i militari hanno trovato un coltello. Anche l’altro uomo era in possesso di un fendente.

Nella perquisizione i Carabinieri hanno trovato un ‘jummer’

A parte la resistenza a pubblico ufficiale i due uomini, un 40enne e un 42enne, entrambi georgiani, avevano in auto un ‘jummer’, dispositivo disturbatore di frequenze, utilizzato per i furti delle auto. I due sono stati arrestati.