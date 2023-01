Roma, ladri in azione nella notte: turista 22enne derubato dell’auto

Roma. Un risveglio decisamente amaro quello a cui è andato incontro un turista in vacanza nella Capitale derubato della propria auto. Quest’ultima, la sera precedente ai fatti, era parcheggiata sotto l’albergo nel quale alloggiava ma il giorno successivo si era ‘volatilizzata’. Tuttavia, l’auto è stata poi ritrovata dagli agenti della Polizia Locale e la disavventura si è conclusa nel migliore dei modi.

Denunciati per furto d’auto due giovani della provincia di Latina

Il furto d’auto e il ritrovamento

Una brutta disavventura, per fortuna a lieto fine, quella in cui si è trovato un turista, in vacanza nella Capitale che è rimasto vittima di un furto in piena regola. Nel mirino dei ladri la propria auto, parcheggiata la notte prima sotto l’albergo nel quale alloggiava. Tuttavia, a distanza di pochi minuti una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) ha citofonato presso la sua abitazione e gli ha comunicato di averla trovata circa un’ora prima, in Circonvallazione Ostiense. Qui gli agenti, durante un normale servizio di controllo avevano visto la sua auto in sosta, vicino ad un benzinaio con evidenti segni di scasso. Svolti subito i dovuti accertamenti, sono riusciti a risalire in pochissimo tempo al proprietario e ad avvisarlo. Il giovane di 22 anni, ha ringraziato la pattuglia per avergli ritrovato l’autovettura salvando così, indirettamente, anche la sua vacanza.