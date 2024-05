Roma, ladri in casa di Matteo Salvini: presa di mira la cassaforte

Sono entrati approfittando dell’assenza del padrone di casa e hanno cercato di aprire la cassaforte. La scorsa notte a essere stata presa di mira è stata l’abitazione del vice presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, in via del Nuoto nel quartiere Farnesina a Roma.

Si sono introdotti nell’abitazione vuota

È successo poco prima di mezzanotte, tra domenica e lunedì 20 maggio, i topi d’appartamento sapevano, evidentemente, che in casa non c’era nessuno e si sono introdotti. In breve hanno individuato la cassaforte e hanno cercato di aprirla senza riuscire. Ma devono aver fatto troppo rumore, perché sono stati sentiti dai vicini che allarmati hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia che indaga sull’accaduto

La Polizia s’è precipitata sul posto, ma dei malviventi non c’era più traccia. Ma sono state avviate le indagini per risalire agli autori del furto, non si sa ancora se tentato o consumato, visto che il Ministro ancora non ha potuto fare ritorno a casa per verificare se qualcosa è stato portato via.