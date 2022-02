Roma, lanciano una sigaretta e finisce nel passeggino: bimba ustionata

Stava passeggiando con i genitori, due turisti americani, quando a un certo punto una sigaretta è finita nel suo passeggino. E lei, una bimba di appena 3 anni, è rimasta ustionata. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti a Roma mercoledì scorso, nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, in via dei Monti di Primavalle 254.

I soccorsi e le indagini

La piccola si trovava nel suo passeggino quando qualcuno ha lanciato una sigaretta e il mozzicone è andato a finire nel suo passeggino. Che poi ha preso, inevitabilmente, fuoco. La bimba è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata, per tutte le cure del caso, nel reparto pediatrico del Policlinico Gemelli. Non sembrerebbe essere, fortunatamente, in condizioni gravi, ma ora sul caso stanno indagando gli agenti di Polizia. Sul posto sono intervenute diverse volanti e i poliziotti del Commissariato Aurelio, che ora dovranno accertare la dinamica del drammatico episodio. Una tragedia, fortunatamente, solo sfiorata.