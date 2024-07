Roma, l’annuncio web e gli incontri hot a pagamento, poi la trappola. In tre lo picchiano, lui fugge nudo in strada

Una vicenda davvero particolare quella che arriva da Roma in queste ore. Un uomo è stato brutalmente picchiato, rapinato e minacciato di morte durante un appuntamento a luci rosse – e a pagamento – con una donna conosciuta su un sito di incontri. Fuggito in strada nudo, la vittima è riuscita infine a chiedere aiuto.

Aveva iniziato una “relazione” con una donna conosciuta grazie ad un annuncio su internet. E nonostante gli incontri fossero a pagamento, l’uomo si era in un certo senso invaghito della ragazza, una 32enne di nazionalità straniera. Gli incontri tra i due sono andati avanti per un po’, poi però, all’ultimo rendez-vous piccante è scattata la trappola. In tre lo hanno accerchiato e picchiato per rapinarlo tanto che alla fine la vittima è dovuta scappare nuda in strada per cercare aiuto.

La vicenda

Come detto i due si erano conosciuti su un sito di incontri, mediante un annuncio web pubblicato dalla donna in rete. La frequentazione tra i due, a suon di denaro, prosegue fin quando un giorno – era lo scorso mese di maggio – la donna, subito dopo l’ultimo incontro hot consumato con il cliente, lo aveva richiamato dicendogli di aver subito un furto in casa. L’uomo a quel punto, spinto da una sorta di amicizia nata nel frattempo verso la stessa, era tornato da lei regalandole 200 euro.

Evidentemente pensava di aver costruito con quella donna qualcosa in più di un semplice sesso a pagamento. Ma si sbagliava. E qualche giorno fa la prostituta ha rivelato le sue vere intenzioni. Chiamato per l’ennesima volta l’uomo, quest’ultimo aveva inizialmente declinato la proposta dicendo di non avere soldi contanti con lui. Alla fine però, convinto dalla donna, si era recato lo stesso nel solito appartamento. Non immaginando cosa sarebbe successo di lì a poco.

L’aggressione: “Ti ammazziamo, dacci i soldi”

L’uomo infatti, ‘costretto’ dalla donna, ha iniziato a spogliarsi ma a quel punto dal nulla sono sbucati due uomini a lui sconosciuti, i quali hanno iniziato a colpirlo al volto con calci, pugni minacciandolo con un coltello. Quindi hanno frugato nelle tasche alla ricerca di soldi e bancomat con i pin, così da poter prelevare denaro contante. “Fai quello che ti diciamo o ti ammazziamo”, le frasi rivolte al povero malcapitato per fargli capire che avrebbero fatto sul serio.

La fuga e l’arresto

La vittima ha inizialmente assecondato i due, poi è passata al contrattacco. Dopo una breve colluttazione, ha approfittato di un attimo di distrazione dei malviventi ed è riuscito a scappare in strada, sebbene completamente privo di vestiti. L’uomo ha quindi chiamato il 112 senza tuttavia mai perdere di vista gli uomini e la donna che, insieme, nel frattempo, si erano recati presso una caffetteria nelle vicinanze. Ed è lì che gli investigatori li hanno raggiunti e bloccati.

Per tutti e tre, inevitabilmente, è scattato l’arresto. A finire in manette sono così stati due ragazzi, di 23 e 18 anni, e la donna di 32 anni con cui l’uomo aveva gli incontri, tutti di origine romena. Gli agenti hanno rinvenuto indosso alla banda 3 carte di credito e 3 bancomat, intestati alla vittima, nonché un coltello a scatto con una lama lunga circa 10 cm. L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’operato degli agenti. Devono ora rispondere di rapina aggravata e lesioni personali.