Roma, l’appello per ritrovare il 20enne Manuel: “Potrebbe essere in difficoltà”

Grande la preoccupazione per Manuel, 20enne scomparso da Tor Bella Monaca, il 13 giugno scorso. Ad occuparsi del caso del 20enne romano è anche la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3, “Chi l’ha visto?”.

Il giovane, nella serata di giovedì 13 giugno scorso è sceso sotto casa, per trascorre qualche ora all’aperto. Una cosa che faceva abitualmente, probabilmente per stare in compagnia, vedere gente e magari scambiare due chiacchiere.

La mamma è scesa a cercarlo ma non lo ha trovato

Quando, però, la mamma lo ha chiamato dalla finestra verso le 19 per farlo rincasare, sembra che il ragazzo si sarebbe lamentato e avrebbe confessato di voler tornare nella vecchia casa, ad Aprilia, in provincia di Latina. Siccome il 20enne non rientrava, alla fine la madre ha deciso di scendere di persona per chiamarlo, ma non è riuscita a trovarlo. Manuel sotto casa non c’era più.

La preoccupazione dei familiari

I familiari ritengono che possa aver preso un autobus per andare forse in zona Anagnina o a Ponte Mammolo. L’ansia per le sorti del 20enne è tanta, essendo un ragazzo bisognoso i assistenza, i suoi cari non escludono che “potrebbe essere in difficoltà”. Per aiutare nelle ricerche, come di consueto il programma televisivo che si occupa degli scomparsi ha fornito una scheda tecnica nella quale specifica che Manuel è alto 160 centimetri, ha occhi castani e capelli neri e, al momento della scomparsa indossava una t-shirt nera, pantaloncini rossi, scarpe da ginnastica nere e un borsello a tracolla nero. Chiunque abbia notizie può contattare la redazione della trasmissione televisiva o le forze dell’ordine.