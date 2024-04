Roma, lavori a Termini: due strade chiudono per 45 giorni | Bus deviati

Proseguono gli interventi di riqualificazione dell’area della stazione Roma Termini. Il cantiere prevede da oggi ulteriori chiusure e modifiche alla viabilità: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Cantieri a Roma, scattano oggi, lunedì 15 aprile 2024, ulteriori cambiamenti alla circolazione nella zona della stazione di Roma Termini. Proprio nell’ambito del progetto che porterà al restyling di Piazza dei Cinquecento sono state predisposte altre modifiche alla viabilità con chiusure e spostamenti (temporanei) delle linee del trasporto pubblico locale.

Lavori in Piazza dei Cinquecento a Roma: chiuse al transito da oggi due strade

Il progetto di riqualificazione dell’area, lo ricordiamo, è partito lo scorso gennaio. Per consentire lo svolgimento degli interventi già in queste settimane la viabilità di zona è stata profondamente rimodulata sia per ciò che riguarda il traffico privato che quello pubblico, con lo spostamento di alcune fermate.

In più, da oggi altre due strade saranno interdette alla circolazione: si tratta nello specifico di Via Pietro Barbieri e Via Cernaia nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele Orlando e via Pastrengo. La chiusura resterà in vigore fino al prossimo 30 maggio, data in cui è prevista la fine dei lavori.

Bus deviati: ecco quali, l’elenco completo

Per quel che riguarda il servizio di trasporto pubblico, è previsto uno spostamento temporaneo di percorso per le seguenti linee di bus:

60

61

62

82

85

492

590

910

MA (la navetta bus che di sera, dalle 21, dalla domenica al giovedì sostituisce i treni della metro A)

nMA

n5

n46

n543

Nello specifico da piazza della Repubblica i bus aggirano la chiusura proseguendo su via Giuseppe Romita, via Parigi e via Pastrengo, per poi tornare su via Cernaia. Non è prevista, è opportuno precisare, la soppressione di fermate.

Il progetto di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento a Roma

Il progetto di restyling del principale snodo ferroviario della Capitale ha un costo complessivo di 18 milioni di euro (finanziati dal Mit, ndr) ed è frutto di un concorso di progettazione di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane e il soggetto attuatore dell’intervento è Anas (Società del Polo Infrastrutture del gruppo Fs Italiane). I lavori hanno lo scopo di riqualificare la zona, anche in termini di sicurezza e decoro in vista del Giubileo.