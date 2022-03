Roma, lavori “da incubo” al Nuovo Salario per la ciclabile: disagi e ritardi, il punto

Ma al di là dell’apprezzamento in sé nei confronti dell’opera e dei favorevoli o contrari, per alcuni infatti è soltanto dannosa dato che restringerà la carreggiata e toglierà parcheggi, a causare polemiche sono ora una serie di aspetti che stanno rallentando i lavori.

Lavori da incubo al Nuovo Salario . No, non è un programma Tv (ma potrebbe benissimo esserlo) ma soltanto l’iter travagliato che sta subendo l’intervento per la realizzazione della ciclabile lungo Via Monte Cervialto che da giorni divide i residenti.

via Monte Cervialto sta subendo notevoli ritardi per via di lavori a rilento e malfatti», si legge in un post di una delle pagine più seguite nel quadrante, Reporter-Montesacro «La ciclabile dista subendo notevoli ritardi per via di lavori a rilento e malfatti», si legge in un post di una delle pagine più seguite nel quadrante,. A pagare le spese di tali inconvenienti sono i residenti, costretti a barcamenarsi tra continui cantieri su tutta la via e con i ciclisti che non si sentono sicuri su alcuni tratti.

In particolare, si legge in una segnalazione, al civico 151 “si supera ogni limite“. «Questa mattina sono state disegnate le strisce pedonali per accedere ai secchioni ma il marciapiede non prevede lo scivolo per i disabili. I lavori sono stati pertanto fermati visto l’errore – continua il post – precisiamo che lo stesso marciapiede è soggetto a lavori da circa 1 settimana».

Poi c’è la questione illuminazione dato che nello stesso tratto mancano tre lampioni che rendono di fatto pericolosissimo il tratto per tutti gli utenti della strada. «Vari e vani sono stati i tentativi di sollecito alla Acea negli ultimi 2 anni di ripristinare la luce. Le domande dei residenti sono molte come le richieste e sono tutte inascoltate dalle istituzioni», concludono amaramente i cittadini.