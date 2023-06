Roma, lavori di riqualificazione della linea dei tram in via Prenestina: ecco i bus sostitutivi

Sono in programma lavori di riqualificazione sulla linea dei tram nel tratto di via Prenestina. Per evitare che gli utenti possano avere ripercussioni, ATAC, nell’annunciare l’opera, ha anche sottolineato che nel periodo dei lavori, sarà possibile servirsi degli autobus sostitutivi. L’intervento programmato prevede la sostituzione di circa 100 metri di binario sotto il cavalcavia della linea ferroviaria di via Prenestina. Tale provvedimento anticipa gli interventi programmati di riqualificazione della rete tranviaria per riportare la velocità della tratta a quella di progetto.

L’intervento di riqualificazione si svolgerà dal 3 all’8 luglio

L’Azienda per la mobilità di Roma Capitale rende noto che si tratta di un intervento che si svolgerà fra il 3 e l’8 luglio, e poiché il tratto di binario interessato viene utilizzato sia come itinerario di linea che come percorso di istradamento verso i depositi e i capolinea, sarà necessario sospendere l’intera rete tram per tutta la durata dei lavori. Di conseguenza, le linee 2, 3, 5, 14 e 19 saranno svolte con autobus dalla mattina del 3 luglio alla fine del servizio dell’8 luglio.

Quali sono gli autobus sostitutivi

Il servizio tram verrà riattivato a partire da inizio servizio del 9 luglio. Tutte le informazioni sui servizi sostitutivi verranno pubblicate sul sito atac.roma.it e sui canali social di infomobilità. Ecco tutte le linee degli autobus che percorrono la zona interessata e quali sono le fermate:

LINEA 2

Direzione piazza Mancini:

-piazzale Flaminio/altezza capolinea tram in comune con fermata linea bus 490

-piazza della Marina/fermata tram

-piazza Ankara/corsia laterale, fermata 70045 altezza via Maresciallo Pisudski

-viale Tiziano civico 7/corsia laterale, fermata 70898

-viale Tiziano altezza piazza Apollodoro/corsia laterale, fermata 70047

-viale Tiziano altezza viale della XVII Olimpiade/corsia laterale, fermata 70048

-lungotevere Thaon di Revel altezza Ponte Milvio/fermata 70051

-lungotevere Thaon di Revel altezza via Giulio Romano/fermata 70052

-piazza Mancini/area capolinea in comune con linea n200

Direzione piazzale Flaminio:

-piazza Mancini/area capolinea in comune con linea n200

-lungotevere Thaon di Revel altezza via Giulio Romano/fermata 70015

-lungotevere Thaon di Revel altezza piazzale Cardinal Consalvi/fermata 72379

-via Flaminia/via Guglielmo Calderini – fermata 70017

-via Flaminia/piazza dei Carracci – fermata 70018

-via Flaminia altezza via Guido Reni/corsia laterale, fermata 70019

-via Flaminia altezza via Donatello/corsia laterale, fermata 70020

-via Flaminia altezza via Fracassini/corsia laterale, fermata 70021

-via Flaminia civico 195/corsia laterale

-piazza della Marina/fermata tram

-piazzale Flaminio/altezza capolinea tram in comune con fermata linea bus 490

Le corse mattinali e serali nella tratta piazza Mancini-Porta Maggiore e viceversa non vengono effettuate

LINEA 3

I bus già attivi per i lavori di riqualificazione dei binari di viale Trastevere e via Marmorata faranno le solite fermate nella tratta stazione Trastevere-piazza Santa Croce in Gerusalemme e da qui proseguiranno sul resto del percorso della linea 3 sino a Valle Giulia. I bus fanno le stesse fermate del tram ad eccezione di:

direzione Valle Giulia – anziché al centro del nodo di Porta maggiore i bus fermano in via Eleniana, prima degli archi/fermata 76843

direzione stazione Trastevere – anziché al centro del nodo di Porta maggiore i bus fermano in piazza di Porta Maggiore (il lato della piazza verso il Centro all’angolo con via di Porta Maggiore) alla fermata 71299

LINEA 5

A Termini arrivano e partono dal capolinea del bus 50, fermata 77366 anziché dal capolinea tram angolo via Cavour. Poi fanno le stesse fermate del tram ad eccezione di Porta Maggiore:

direzione Gerani – anziché al centro del nodo di Porta maggiore i bus fermano in via di Porta Maggiore alla fermata 76628, in piazza di Porta Maggiore (il lato della piazza verso il Centro all’angolo con via di Porta Maggiore) alla fermata 71299 e all’imbocco di via Prenestina alla fermata 76634

direzione Termini – bus fermano in piazza di Porta Maggiore (il lato della piazza verso il Centro all’angolo con via di Porta Maggiore) alla fermata 76628

LINEA 19

I bus coprono l’intero percorso da Centocelle a Risorgimento e fanno le stesse fermate del tram ad eccezione della zona di Porta Maggiore:

Direzione Gerani – anziché al centro del nodo di Porta maggiore i bus fermano in via di Porta Maggiore alla fermata 76628, in piazza di Porta Maggiore (il lato della piazza verso il Centro all’angolo con via di Porta Maggiore) alla fermata 71299 e all’imbocco di via Prenestina alla fermata 76634