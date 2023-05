Roma, ladri in azione nella notte: preso di mira l’asilo Atac di via Prenestina

Roma. Hanno approfittato nel buio della notte per agire indisturbati e tentare il colpo. A finire nel mirino dei malviventi un asilo Atac. Fatto scattare l’allarme, sul posto è poi giunta la polizia per tutti i rilievi del caso ma ormai era troppo tardi ed i banditi si erano già dileguati. Tuttora in corso le indagini al fine di fare chiarezza sulla vicenda e risalire all’identità dei banditi.

Roma, ladri si intrufolano scuola: rubano le lavagne didattiche agli studenti

Ladri nell’asilo Atac di via Prenestina

I fatti sono avvenuti questa notte all’interno dell’asilo Atac di via Prenestina, al civico 41, in zona Pigneto. Qui alcuni malviventi sono entrati, con tutta l’intenzione di depredare quanto vi fosse all’interno. Al momento non sono noti i dettagli dell’accaduto, sul quale sono attualmente in corso le indagini della polizia, che è prontamente giunta sul posto a seguito della segnalazione. Tuttavia, una volta arrivati, dei ladri non c’era traccia. Ora, un elemento prezioso per il proseguo delle indagini potrebbe essere rappresentato dalle telecamere di sicurezza della zona.

Il furto nella scuola elementare

Purtroppo, non è la prima volta che asili nido e scuole vengono presi di mira dai malviventi. Solo pochi giorni fa, all’inizio del mese di maggio, una scuola elementare del quartiere Garbatella è finita nel mirino dei malviventi. Protagonista dell’accaduto il plesso Aurelio Alonzi, già teatro di eventi simili in passato. Una volta isolato l’allarme, i ladri sono entrati nell’edificio ed hanno fatto razzia delle scorte alimentari presenti in dispensa e destinate alla preparazione dei pasti degli alunni. Effettuato, inoltre, dai malviventi un buco nel muro. Anche in questa circostanza, i ladri si sono poi dileguati facendo perdere le loro tracce. Un episodio che non ha mancato di alimentare, comprensibilmente, un certo livello di apprensione sia nei genitori sia negli insegnati, oltre che il dover far fronte ai danni economici per le riparazioni da effettuare e le spese per acquistare nuovamente le scorte alimentari.