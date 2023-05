Roma, ladri si intrufolano nella scuola e svuotano la dispensa: dodicesimo colpo in quattro anni

Ancora un furto nella scuola elementare Aurelio Alonzi di via Valignano, nel quartiere capitolino della Garbatella. Non è la prima volta che purtroppo il plesso diviene teatro di simili episodi, basti pensare che questo è il dodicesimo furto che si verifica dal 2019. Questa volta però oltre ad esser stato isolato l’allarme è stato rinvenuto anche un buco nel muro. Il bottino dei ladri resta sempre il medesimo, ovvero le scorte alimentari destinate ai pasti dei bambini. A riportare la notizia il Messaggero.

Il furto nella scuola elementare

I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa quando i ladri hanno colpito la scuola elementare facendo razzia di quanto c’era nella dispensa e nei frigoriferi. Effettuato, inoltre, un buco nel muro. Elemento quest’ultimo sul quale si stanno concentrando le indagini degli inquirenti al fine di fare chiarezza sui fatti. La scuola è finita diverse volte nel mirino dei malviventi che hanno sempre focalizzato la propria attenzione sulle scorte alimentari del plesso, dalla carne al formaggio, destinate alle preparazione dei pasti degli alunni. Ora, a seguito dei fatti, cresce l’allarme sia dei genitori sia degli insegnanti. Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiungono anche i danni economici delle riparazioni da effettuare nonché le spese per comperare nuovamente gli alimenti. Inoltre, permangono alcune problematiche a livello logistico come ad esempio la rete di recinzione che si rompe facilmente ed ancora, la mancanza di una vigilanza notturna e delle telecamere di videosorveglianza.

I precedenti

In precedenza, per mettere a segno il colpo i ladri forzarono le porte di ingresso – principali e posteriori – della scuola e nel 2019 si verificarono quattro furti in 24 giorni, eventi che sono poi proseguiti anche nel dicembre del 2021. In questa circostanza i colpi messi a segno dai ladri furono tre, fino ad arrivare a quello verificatosi pochi giorni fa.