Ladro s’intrufola nella scuola di Sabaudia, carabiniere fuori servizio sventa il furto

Stava seminando il panico tra le varie scuole nella zona di Sabaudia, dove durante le ore del giorno si recava per portarsi via materiali elettronici, cibi delle macchinette snack e i soldi all’interno di queste apparecchiature. L’ultimo colpo verso la scuola Cencelli, però, non è stato redditizio. Infatti, il malvivente avrebbe trovato sulla sua strada un carabiniere coraggioso fuori servizio, che vedendolo scavalcare i cancelli della struttura scolastica, lo avrebbe seguito per mandare a monte il furto.

Il carabiniere coraggioso salva la scuola di Sabaudia

Il militare, che girava casualmente di notte fuori dalla scuola e che aveva staccato da poco dal proprio turno di servizio, non ci ha pensato due volte nel mettersi in azione. Dopotutto, la sua stessa Caserma da diversi mesi lavorava su casi analoghi di ladri all’interno delle scuole del Comune pontino, in una situazione che quella notte lo metteva di fronte al ladro che seminava il panico nella zona. Giocando sulla sportività fisica, anche il Carabiniere ha scavalcato il cancello della struttura e si precipitato dentro la scuola per andare a fermare il ladro personalmente.

Il tentato furto alla scuola Cencelli

Il ladro si era presentato fuori dai cancelli dell’Istituto Comprensivo “V. O. Cencelli”, situato a Via Bonificatori. Prima dell’arresto, deve aver pensato come nella scuola potesse trovare materiali elettronici da portare via, come si erano registrati furti di computer, proiettori e lettori DVD nei giorni precedenti. La scaltrezza di un carabinieri ha fatto saltare i “sogni di gloria” del delinquente, risultato essere poi un uomo di 38 anni residente nel Comune di Sabaudia. Il militare è riuscito a fermare il ladro anche grazie all’apporto dei colleghi, che avvertiti della presenza dell’estraneo nella scuola hanno inviato subito diverse pattuglie sul posto per braccarlo, bloccarlo nei locali scolastici e successivamente consegnarlo alla giustizia per i reati commessi.