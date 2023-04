Latina, furto di auto…per un furto: entrano in casa ma il proprietario li mette in fuga

Furti a Latina. Il fine settimana è sempre un momento cruciale per le scorribande e i furti nelle abitazioni. I malfattori sfruttano questi giorni perché credono che gli inquilini possano essere fuori per godersi il weekend, e quindi non presenti nella loro abitazioni in caso di incursione improvvisa. Questa volta, però, l’azione non è andata a buon fine: i loschi piani dei furfanti sono stati rovinati da un residente di strada Congiunte Destre che li ha sorpresi mentre cercavano di introdursi nella sua abitazione nei pressi di Chiesuola. Il fatto è riportato da LatinaOggi.

Stando al resoconto ufficiale, i banditi erano in quattro, tutti incappucciati e con il volto coperto che, davanti alla presenza del proprietario non si sono lasciati intimorire in un primo momento. Ma poi, si sono dati completamente alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Per le ricerche dei fuggitivi e gli accertamenti del caso sono intervenuti poi i Carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno, nei momenti successivi all’intervento, trovato un’auto abbandonata lungo la strada non lontano dal luogo del tentato furto. Si tratta, nel dettaglio, di una Lancia Ypsilon rubata in serata nella zona di Anzio.

Come anticipato, il fatto è avvenuto lo scorso fine settimana, precisamente sabato sera, 22 aprile 2023. I quattro malfattori erano certamente alla ricerca di case lasciate incustodite. Non si esclude, certo, che possano aver fatto tappa anche altrove, prima di raggiungere il luogo dei fatti che vi stiamo raccontando. La strategia di agire nel fine settimana, in un primo momento, li ha ripagati. Di fatto, la villetta presa di mira, nel loro target, era senza inquilini dentro in quel momento. Tuttavia, l’immobile era dotato di un sistema antifurto che ha sin da subito rilevato l’intrusione. I ladri erano quattro, ma solamente in tre sarebbero entranti, uno di loro era rimasto a fare il palo.

Così, quando il proprietario ha ricevuto l’allarme, ecco che ha deciso di anticipare il suo rientro. Appena arrivato davanti casa, il primo ad ritrovarsi davanti è stato proprio il palo che è riuscito a coprire, però, la fuga dei complici, i quali sono poi completamente dileguati nel nulla. Poi, sono arrivate le forze dell’ordine e, dopo aver verificato l’abitacolo della suddetta auto ritrovata, carabinieri hanno restituito la vettura al proprietario a cui l’avevano sottratta per compiere il loro furto. Le ricerche continuano.