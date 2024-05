Roma, lavori in corso: Atac deve traslocare e cerca una nuova sede

Atac cerca una nuova casa nella quale trasferire i suoi uffici. Un’esigenza che nasce da interventi di manutenzione necessari nella palazzina di via Prenestina al civico 45 che storicamente ospita l’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma.

Atac dà notizia del trasferimento in una nota

Questa esigenza viene comunicata dall’azienda attraverso un avviso, il numero 38/2024, nel quale Atac evidenzia la ricerca di ‘un immobile da acquisire in locazione’. Seppure vengono indicati requisiti specifici che lo stabile deve avere per poter accogliere gli uffici. Tra le altre caratteristiche richieste è necessario che abbia ‘un accesso autonomo o comunque la possibilità di installare dei tornelli di ingresso dedicati e di collocare una eventuale reception o un posto di guardiania’.

I requisiti richiesti

Ma la nota dell’azienda per la mobilità del Comune di Roma è ancora più dettagliata, indicando con precisione quali sono i parametri di ricerca. L’immobile deve essere dotato di ‘open space o stanze con due o tre postazioni di lavoro; una sala riunioni di almeno 25 mq, una superficie capace di accogliere almeno 75 postazioni di lavoro, la disponibilità di una sala refettorio, accessibilità per persone con disabilità, vicinanza alla sede principale di via Prenestina 45, la disponibilità entro 100 metri dall’ingresso dell’immobile della rete di trasporto, fruibilità immediata di tutte le utenze, sistema di controllo accessi e di videosorveglianza’.

La ricerca di mercato

E la nota non è altro che un’indagine di mercato per la ricerca di una struttura che sia in grado di rispondere a tutti i requisiti elencati, pertanto, ‘possono aderire al presente invito enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche che abbiano un immobile che risponde ai requisiti richiesti’. Ma si tratterà solo di un trasferimento transitorio, con una durata minima di 3 anni e rinnovabile, ma con l’obiettivo ultimo di tornare in via Prenestina una volta ultimati i lavori. Chiunque sia interessato potrà candidarsi facendo pervenire la documentazione richiesta da Atac entro il 21 maggio prossimo alle 12.