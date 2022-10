Roma, lavori notturni sulla Tangenziale: mezza città paralizzata dalle 22:00

Automobilisti incolonnati, spesso neanche senza capire perché. In molti, infatti non sapevano che, a partire dalle 22:00 di ieri, la Tangenziale Est sarebbe stata chiusa nel tratto compreso tra Batteria Nomentana e la galleria Giovanni XXIII in entrambi i sensi di marcia. 6 chilometri che attraversano una gran parte della città. Troppo poco il preavviso dato agli automobilisti, che si sono trovati imbottigliati nel traffico.

Ieri sera, così come questa sera, gli operai del Dipartimento Tutela Ambiente erano al lavoro per effettuare gli interventi di sfalcio e potatura nelle aree verdi e di diserbo lungo la strada. Accanto a loro, gli operai del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU), impegnati nella disostruzione delle caditoie e sulla verifica dell’illuminazione pubblica attraverso ACEA e da AMA per la rimozione rifiuti e dello spazzamento finale dell’intero tratto di Tangenziale.

Automobilisti in coda per ore

Ma, probabilmente per la poca pubblicizzazione della chiusura della strada, avvenuta oltretutto a ridosso dell’evento, gli automobilisti si sono trovati impreparati. E imbottigliati nel traffico. Ieri sera, come in molti testimoniano, per andare dalla Balduina a Talenti il tempo di percorrenza è stato di due ore.

“I cartelloni all’imbocco della Tangenziale sono ‘spuntati’ solo dopo le 22:00”, racconta Lucio Parlavecchio. Tutti si sono quindi trovati in difficoltà, alla ricerca di percorsi alternativi. “Da Ponte Milvio a Montesacro ho impiegato oltre due ore. Sono partito alle 21:50 e sono arrivato alle 00:30. Reputo assurdo metterci oltre due ore e mezza per fare una ventina di chilometri. La città era paralizzata in diversi quartieri: oltre a Ponte Milvio, non si camminava nella zona limitrofa allo stadio Olimpico. Ma erano bloccati anche i Parioli, la zona di Acqua Acetosa. Con il semaforo verde si restava comunque fermi”. “Un delirio”, confermano altri automobilisti, “Sembra l’ora di punta, invece che mezzanotte”.

Le stesse scene, si immagina, potranno ripetersi questa sera, con la movida del sabato. Fortunatamente non ci sono partite di calcio allo stadio Olimpico. Il big-match Roma-Napoli si svolgerà infatti domani sera, alle 20:45. E per domani la Tangenziale sarà riaperta, con buona pace degli automobilisti.