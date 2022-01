Roma, le sequestrano casa ma lei non si “arrende”: beccata all’interno per l’ennesima volta, arrestata

Abusi edilizi e violazione di sigilli. E’ per questo che gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare hanno arrestato una cittadina italiana di 60 anni, che è stata sorpresa all’interno di una palazzina in zona Casal Palocco. Palazzina che era stata sequestrata proprio dai vigili alcuni mesi fa per gravi abusi edilizi.

Abusi edilizi a Casal Palocco

La donna, un’italiana di 60 anni, è stata sorpresa all’interno della palazzina, che era stata sequestrata alcuni mesi fa per gravi abusi edilizi. Una volta messi i sigilli, i caschi bianchi hanno proseguito con una serie di verifiche e sopralluoghi, durante i quali la donna era stata trovata all’interno dell’edificio. Per questo motivo è stata denunciata più volte, poi è stata tratta in arresto, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, sempre per lo stesso reato.

Tuscolano: lavori di ristrutturazione senza autorizzazione



Ma quello di Casal Palocco non è certo l’unico intervento. Nel quartiere Tuscolano, zona Santa Maria Ausiliatrice, le pattuglie del VII Gruppo Appio hanno posto sotto sequestro un’intera palazzina. Questo perché, al termine di accurate verifiche, è stata accertata la totale irregolarità dei lavori di ristrutturazione, portati avanti senza alcuna autorizzazione. Tre persone, di età compresa tra 40 e 60 anni, sono state denunciate perché responsabili della ditta e del procedimento dei lavori.