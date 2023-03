Roma, le strisce pedonali non si vedono all’ingresso di Villa Pamphilj: i residenti segnalano ma il Comune non risolve il problema

Roma, strisce pedonali non si vedono all’ingresso di Villa Pamphilj: i residenti segnalano ma il Comune non risolve il problema. Storie di mancanza di “sicurezza stradale”, come troppe ne abbiamo viste (e scritte) all’interno del territorio capitolino. Eppure questa risulta clamorosa, poichè avviene nei pressi di una delle ville storiche più visitate dai romani, ma soprattutto sulla problematica risulta esserci anche un rapporto delle istituzioni, che sottolineano la pericolosità della totale assenza di queste strisce pedonali.

Le strisce pedonali assenti davanti Villa Pamphilj: il Comune di Roma dove sta?

Il punto pericolo, sarebbe da individuarsi alle spalle di Villa Doria Pamphilj. Si tratterebbe dell’ingresso su via Aurelia Antica 183, che permetterebbe l’accesso all’area più veloci per gli abitanti della zona dell’Aurelio, Gregorio VII e quelli del quartiere Prati. Accesso più veloce, ma non certo più sicuro. In una strada già di suo molto stretta, da diverso tempo le strisce pedonali (come visibile da Google Maps) non si vedrebbero per nulla soprattutto nelle ore notturne, lasciando quel punto in balia di automobilisti che sfrecciano per entrare nel Centro Storico capitolino o andare in direzione della Valle Aurelia.

Una situazione fuori da ogni logica, con i cittadini che in più occasioni hanno segnalato il problema e proposto d’installare delle zebre luminose e vicino dei pali dell’illuminazione pubblica. Tra pec e lettere al Comune, anche la stessa Polizia Locale ha chiesto un immediato intervento su quel punto del città, segnalando “la pericolosità di quel tratto cittadino e invitando l’Amministrazione a risolvere immediatamente la problematica”. Una frase che già di suo risulterebbe insindacabile, soprattutto dopo le parole degli ausiliari del traffico.

La risposta del Comune

Eppure, nella Città di Roma, tale sollecito non smuove il Comune e il Municipio a operare per la risoluzione della problematica. Sulla faccenda, il Campidoglio e i suoi Uffici di competenza sembrano spariti. Neanche una risposta alle molteplici email o quantomeno una discussione all’interno dei Consigli Municipali, in una situazione che, ogni giorno, rischia di far travolgere da un’auto qualche persona intenzionata ad andare al parco.