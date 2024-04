Roma, liberati alloggi ATER occupati abusivamente a Castelverde: arrestata una donna

Gli agenti della Polizia Locale di Roma questa mattina hanno liberato diversi alloggi ATER occupati abusivamente a Castelverde.

Operazione della Polizia Locale di Roma Capitale nel quartiere di Castelverde. Dalle prime luci dell’alba, gli agenti sono intervenuti negli alloggi ATER della zona, che da diverso tempo vedevano anche la presenza di occupazioni abusive. Diversi appartamenti che sono stati sgomberati all’interno dell’edificio, con le unità abitative che erano state occupate da una famiglia dell’Europa dell’Est. Ecco i dettagli dell’operazione.

Liberati alloggi ATER a Roma: l’operazione a Castelverde

Gli uomini della Polizia Locale si sono presentati all’alba di questa mattina davanti l’edificio dell’ATER. Qui hanno messo in piedi un’operazione per liberare tre appartamenti, occupati abusivamente e in una vicenda denunciata dallo stesso Ente. L’operazione è stata coordinata tra gli uomini Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU), Sicurezza Pubblica Emergenziale (SPE) della Polizia Locale, Carabinieri del Comando Stazione Roma-San Vittorino Romano e la Polizia di Stato.

Gli alloggi liberati a Castelverde

Gli alloggi erano occupati da un totale di nove persone. Tra queste spiccavano le presenza anche di minori, tutti di etnia Sinti. Tra le persone fermate anche una donna, che aveva un mandato di arresto alle spalle. Sulle spalle della donna, già conosciuta alle forze dell’ordine, pendevano reati come la truffa, il furto aggravato e la ricettazione. La signora, di 43 anni, è stata subito arrestata e condotta al Carcere di Rebibbia.

Gli occupanti abusivi a Castelverde

Sulla vicenda di sgombero, sono state denunciate sei persone. Sullo stabile dell’Ater, le forze dell’ordine stanno effettuando ancora dei controlli: si sta verificando se ulteriori alloggi della struttura sono stati occupati abusivamente. L’indagine delle occupazioni abusive a Castelverde è partita a marzo 2023, dopo una denuncia per le occupazioni abusive dentro gli alloggi la presenza di allacci abusivi per il passaggio di acqua e luce.