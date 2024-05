Roma, l’incontro hot dopo la conoscenza online: 75enne ‘ripulito’ dei gioielli

Con la scusa di un incontro intimo, grazie alla collaborazione di un’amica, una donna ha messo a segno un furto in abitazione in via Pompeo Magno, nel quartiere Prati a Roma, da 20mila euro. Un 75enne aveva conosciuto quella che poi si rivelerà una ladra, su un sito di incontri e, dopo aver chattato per un po’ ed essere entrati in confidenza, l’anziano aveva deciso di rompere il ghiaccio invitandola a casa sua.

La donna si presenta a casa del 75enne in compagnia

Era chiaro che doveva trattarsi di un incontro a due. E quando il 75enne ha visto alla sua porta non solo la donna che aveva conosciuto online, ma anche un’amica della stessa insieme a una bambina di 7 anni, deve aver pensato che i suoi progetti erano andati in fumo.

Amica e bimba erano rimaste a cena mentre l’uomo ha avuto l’incontro intimo

Invece, nel corso della serata, le cose sembravano essersi messe per il meglio per il proprietario di casa che, mentre ha lasciato la bambina e l’amica della sua nuova fiamma a cena, ha avuto modo di consumare il rapporto intimo con la donna conosciuta sul sito d’incontri. Quest’ultima, però, ha poi finto di sentirsi male e ha chiesto all’amica di accompagnarla in ospedale. è stato così che le tre ospiti si sono letteralmente volatilizzate in un baleno.

Quando le due donne si sono volatilizzate l’uomo ha capito di essere stato derubato

Intorno alle 13.15 l’uomo s’è accorto che erano scomparsi dai cassetti di casa sua gioielli per 20mila euro. Mentre era impegnato in un tête-à-tête con la signora oggetto del suo desiderio, l’altra sua ospite e la bimba avevano rovistato in casa e portato via tutto i preziosi che erano riuscite a racimolare. Immediatamente la vittima del furto ha dato l’allarme al numero unico d’emergenza e ad accorrere sul posto sono stati gli uomini della Polizia di Stato.

Ad aiutare gli investigatori nelle indagini i video delle telecamere a circuito chiuso installate nell’abitazione, dalle quali gli agenti sperano di poter risalire all’identità delle due donne autrici del furto.