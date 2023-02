Roma, l’ira dei residenti di via Val d’Ala: ‘Siamo stanchi di vivere nel degrado’

I residenti di via Val d’Ala a Montesacro, sono stanchi di vivere in una situazione di degrado. Baracche di fortuna, rifiuti e accampamenti per famiglie nomadi. Uno stato di abbandono del quale gli abitanti del quartiere sono stanchi, ‘non per razzismo ma per questione di igiene e sicurezza pubblica’. Il Messaggero ha raccolto alcune testimonianze di chi nella zona ci abita da tempo e si dice stanco di dover sopportare questo stato di cose.

La paura dei residenti per igiene e criminalità

Eppure le attività vanno avanti come se niente fosse. Anche i progetti prendono forma, quello della stazione ferroviaria di Val d’Ala e di una nuova scuola elementare. Tutto procede come se nulla fosse. Il problema, anche dopo gli sgomberi che si sono susseguiti, va avanti. I residenti hanno chiesto aiuto, perché sono stanchi di vivere in questo stato di incuria che non è pericoloso solo per la salute pubblica, ma anche per il rischio criminalità. Al momento, però, non ci sono stati interventi decisivi. Il problema persiste.

In un passato piuttosto recente i cittadini erano stati rassicurati circa interventi di messa in sicurezza dell’area in prossimità della stazione, ma anche di pulizia e quindi di bonifica della zona. Al momento, però, si sono rivelate solo parole, anzi ora c’è anche un insediamento abusivo che andrebbe tenuto sotto controllo.

Le rassicurazioni dall’assessore all’Ambiente

La preoccupazione è tanta e anche l’assessore all’Ambiente si è dimostrato tutt’altro che disinteressato alla vicenda, ma sottolinea una serie di problematiche di non facile soluzione. Secondo l’Assessore non solo le forze dell’ordine sono state informate, per quanto eventuali sgomberi non fanno altro che indurre lo spostamento di pochi metri degli accampamenti. Ma arriva la rassicurazione che “partiranno però presto i lavori della Ciclovia delle Valli verso Prati Fiscali che riordineranno e bonificheranno l’intera area, così come avvenuto al di là del ponte della Valli a Conca d’Oro che presto apriremo alla cittadinanza”.