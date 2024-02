Roma, litiga con la compagna e la scaraventata giù dalle scale: arrestato uomo violento

Ennesima vicenda di maltrattamenti in famiglia a Roma. Un uomo, al culmine di una lite con la compagna, l’ha scaraventata giù dalle scale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Per la donna è stato necessario recarsi in Ospedale.

Ha iniziato a discutere con la compagna, poi la situazione è degenerata. E’ questa la cronaca di quanto accaduto l’altra notte a Roma, in zona Boccea. Ad allertare il 112 sono stati alcuni residenti che, sentendo il trambusto, hanno deciso di lanciare l’allarme. Protagonisti dell’acceso litigio una coppia, con l’uomo che, al culmine del diverbio, ha lanciato giù per le scale la donna.

Violenza domestica a Roma: arrestato 51enne

Il tutto è successo all’interno di un appartamento situato in Via Urbano II. Qui, in piena notte, una donna di 41 anni, di nazionalità peruviana, ha riferito ai Carabinieri di essere stata aggredita e spinta dalle scale dal convivente 51enne.

Raccolta la denuncia della vittima, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato l’uomo e lo hanno accompagnato al carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento. Per lui è scattato l’allontanamento dalla casa familiare oltre al divieto di avvicinamento alle persone e ai luoghi da essa frequentata. L’accusa contestata al 51enne, questa la sua età, è di maltrattamenti in famiglia.

Donna in Ospedale

Per quanto riguarda la donna, rimasta ferita, è stata invece trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo per delle ferite al braccio e alla gamba con una prognosi di 7 giorni. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.