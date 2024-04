Roma, litiga con l’autista Atac e finisce a botte: danneggiato il bus | FOTO

Lite in strada poco fa a Roma. Per cause in fase di accertamento un pedone e un conducente di un mezzo Atac sarebbero venuti alle mani: danneggiato nella circostanza anche il bus. La vicenda.

Minuti decisamente movimentati quelli appena trascorsi a Roma, precisamente nella zona di Piazza Bologna teatro di uno “scontro” tra un passante e il conducente di un mezzo Atac. Nella colluttazione, come mostrano le immagini raccolte sul luogo dell’accaduto, la vettura del trasporto pubblico è rimasta danneggiata.

Lite vicino a Piazza Bologna: bus Atac interrompe la corsa

Sul posto, per riportare la calma in strada, sono dovuti intervenire i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna e quelli della Stazione Roma Nomentana. La lite, sulla quale proseguono gli accertamenti, è scoppiata in Via Livorno ed ha visto coinvolti un pedone e un autista Atac come detto.

E dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti: il diverbio sarebbe infatti sfociato in una colluttazione a seguito della quale anche l’autobus della linea 61 è rimasto danneggiato. I due contendenti, identificati dai Carabinieri, sono rimasti leggermente feriti ma hanno rifiutato l’intervento medico del 118. L’autobus ha interrotto la corsa. L’utente della strada è stato invece portato in caserma e verrà denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.