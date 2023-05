Roma, lo stabile abbandonato (con via vai di sbandati) accanto alla scuola, l’allarme dei genitori: “Abbiamo paura, non c’è nessuna barriera” (FOTO)

C’è una scuola a Roma che si trova praticamente a ridosso di uno stabile in completo stato di abbandono. E che talvolta viene occupato. Ci troviamo nel quartiere Pietralata, nel IV Municipio, presso la struttura di Via Achille Tedeschi. L’immobile “incriminato”, a sua volta, un tempo ospitava un altro plesso scolastico e ora, sembrerebbe, dovrebbe essere riqualificato e assegnato alla Polizia di Stato. Nel frattempo però i genitori hanno segnalato la presenza saltuaria di alcuni occupanti abusivi che rappresentano, di conseguenza, un grave pericolo per i giovanissimi studenti della scuola regolarmente in funzione.

Il caso della scuola Achille Tedeschi a Pietralata

Sì perché a dividere i due stabili oggi non c’è nulla. Di fatto qualche malintenzionato, e non solo la mattina considerando ad esempio i corsi pomeridiani della scuola, potrebbe aggirarsi liberamente arrivando a due passi dai bambini; ed è per questo che ora si chiedono agli Enti competenti interventi rapidi. Al momento lo stabile abbandonato presenta numerosi varchi, tra porte o altre aperture ricavate evidentemente da qualcuno. Del resto le segnalazioni di persone viste aggirarsi all’interno dello stabile non mancano. Insomma, un vero e proprio paradosso se si pensa alla futura destinazione dell’immobile, ovvero quella di un presidio di sicurezza accanto ad una scuola per di più.

Fabrizio Montanini, consigliere del IV Municipio

A recarsi sul posto dopo essere stato contattato dai genitori e dalle insegnanti del plesso scolastico è stato il Consigliere del IV Municipio Fabrizio Montanini. “All’interno dello stabile sono state viste delle persone e il loro timore è dovuto al fatto che non c’è niente che divida quell’edificio dagli altri dove si recano i bambini“, dichiara ai nostri microfoni. “Ho visto con i miei occhi quanto quel luogo sia il posto giusto per compiere qualsiasi atto criminale. Il paradosso è che dovrebbe già essere un presidio di sicurezza. Insieme al collega in Campidoglio Fabrizio Santori, mi sto attivando presso i Ministeri interessati per conoscere lo stato dell’arte di inizio cantiere e, nell’attesa, chiedo fin da subito al Prefetto l’erezione di un muro divisorio e la messa in sicurezza degli accessi allo stabile”.

Un primo risultato sul fronte sicurezza per la scuola di Via Achille Tedeschi

Intanto, da oggi, fa sapere sempre Montanini, il Commissariato di zona Sant’Ippolito avrà la chiave per accedere anche di notte nel plesso scolastico ad effettuare un servizio di controllo maggiorato. “Invito tutte le persone del quartiere ad informarmi tempestivamente su ogni movimento sospetto nei pressi dell’edificio“, conclude il Consigliere.

Occupazioni abusive e locali danneggiati: in 13 a ‘scroccare’ l’acqua della rete (ilcorrieredellacitta.com)