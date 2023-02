Roma, lo youtuber Cicalone ritrova l’uomo che aveva tentato di aggredirlo: ‘Assurdo continui a girare per Termini’

Roma. Per uno strano scherzo del destino, si sono ritrovati faccia a faccia con l’uomo che lo scorso dicembre li aveva minacciati con tanto di coltello. Siamo in uno dei più importanti scali della città, la Stazione Termini e il protagonista della vicenda è il noto youtuber Simone Cicalone che, ormai da tempo, documenta la situazione presso il noto scalo romano.

La tentata aggressione a Simone Cicalone

La tentata aggressione è avvenuta lo scorso 8 dicembre nel corso di un’intervista fuori dalla Stazione Termini. In questo frangente, Simone Cicalone era insieme al kickboxer Mattia Faraoni e ad altre persone quando un cittadino nordafricano li aveva insultati e minacciati con un coltello, come ricorda anche lo youtuber che racconta per l’appunto di ‘esser stato insultato da una persona, che poi ci aveva minacciato più volte con un coltello’. All’epoca dei fatti, Cicalone e gli altri non avevano sporto denuncia ma il video, grazie alle 700mila visualizzazioni ottenute, era diventato virale e ha permesso di identificare l’autore della tentata aggressione.

L’incontro

A seguito dei fatti, l’uomo ha continuato a frequentare la zona della Stazione tant’è che ieri Cicalone e la sua troupe lo hanno incontrato nuovamente: ‘Stavamo facendo un’intervista, l’ho riconosciuto per caso. Aveva lo stesso giaccone, spiega Cicalone, lui ha negato di averci mai minacciato. E alla nostra richiesta di spiegazioni sul perché avesse tentato di aggredirci ha chiamato la Polizia’. Il video dell’accaduto è stato pubblicato oggi su Youtube, in esso sono visibili le accuse rivolte sia a Cicalone sia alla sua videomaker.

L’arrivo della Polizia

Giunta sul posto la polizia, i presenti sono poi stati identificati. Eloquenti le parole dello Youtuber: ‘A parte l’aspetto paradossale di vedere rivolgersi alle forze dell’ordine la stessa persona da cui siamo stati aggrediti. Mi chiedo come sia possibile che un uomo così pericoloso possa continuare a girare tranquillamente intorno a Termini, nonostante siano anche aumentati i controlli’.