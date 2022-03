Roma, locali notturni e ristoranti ‘spacciati’ per librerie e gallerie d’arte: la nuova frontiera per aggirare le regole

All’esterno sembrano comuni librerie o gallerie d’arte ma all’interno l’attività svolta non ha nulla a che vedere con quanto recitano le insegne. Sarebbe questa dunque l’ultima frontiera della movida a Roma per aggirare le regole stando ad alcuni controlli effettuati dalla Polizia Locale in questi ultimi giorni.

Le “finte” gallerie d’arte e librerie per la movida romana

I caschi bianchi hanno effettuato a tal proposito una serie di verifiche mirate. Nel mirino la somministrazione non autorizzata di cibi e bevande da parte di attività “spacciate”, come detto, come gallerie d’arte o librerie. In realtà sono però veri e propri ristoranti e locali notturni. Nel corso della vigilanza nei vari quartieri della Capitale, sono state rilevate anomalie in diversi casi, per i quali sono stati avviati ulteriori accertamenti.

Nella zona di San Lorenzo ad esempio, dove gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito controlli unitamente al personale della Polizia di Stato, sono stati accertati illeciti presso un esercizio che, con una autorizzazione proprio di galleria d’arte, svolgeva in realtà un’attività di somministrazione in modalità totale che poco aveva a che fare con il titolo concesso.

Ma al posto delle opere d’arte c’erano tavoli e sedie destinati alla consumazione di drink ben oltre i limiti consentiti. Senza contare l’occupazione di suolo pubblica abusiva. In tutto sono state contestate violazioni per circa 6mila euro.

I controlli della Polizia Locale nel fine settimana

Oltre a questo nel weekend la Polizia Locale di Roma Capitale è stata impegnata nei controlli per contrastare i fenomeni legati alla malamovida, con particolare attenzione alla vendita, somministrazione e consumo irregolare di bevande alcoliche.

Una trentina sin qui le sanzioni elevate ai quali aggiungere i provvedimenti contro 5 minimarket chiusi dai caschi bianchi in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito nel territorio dei Municipi I, II, V e VI. Di oltre 20 mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate.

Gli assembramenti a Campo de’ Fiori

Infine la questione assembramenti. Nella notte appena trascorsa, le pattuglie sono dovute anche intervenire nei pressi di Campo de’ Fiori per sciogliere un assembramento di giovani radunati con musica ad alto volume. In totale la Polizia Locale ha riscontrato 65 illeciti sanzionati per irregolarità amministrative. Sul versante della sicurezza stradale infine, sono state circa 800 le multe comminate per inosservanza delle regole del Codice della strada. Due i veicoli posti sotto sequestro.