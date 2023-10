Roma, Lorenzo Pellegrini indagato per stalking a una escort. Il capitano giallorosso: ‘Un cumulo di sciocchezze’

“Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto”. Alla notizia che sarebbe indagato per presunti atti persecutori nei confronti di una escort, il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini risponde con un messaggio Instagram. “Non voglio sprecare più di tre secondi per smentire ovvie sciocchezze – si legge ancora sul post pubblicato dal calciatore giallorosso -. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia”.

Il Capitano della Roma ha messo la questione in mano ai suoi legali

Evidentemente risentito lo sportivo precisa: “Ora ho cose più importanti a cui pensare visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene”. Un post quello del capitano al quale seguono tanti messaggi di solidarietà da parte dei tifosi della Roma e non solo. Commenti nei quali i follower del calciatore evidenziano: “Hai sprecato anche troppo tempo” e a seguire una serie di “Forza capitano”.

Cosa scrive il sito che ha accusato il calciatore di atti persecutori

Ad alzare il polverone su Pellegrini sarebbero stato un sito di informazione per il quale pare scriva anche Fabrizio Corona. Il sito si sarebbe soffermato su presunti atti persecutori che il calciatore avrebbe commesso nei confronti di una ragazza che avrebbe deciso di rivolgersi a uno studio legale di Roma per essere tutelata. E non solo… la presunta vittima di attenzioni morbose da parte del capitano giallorosso avrebbe anche chiesto alle forze dell’ordine di verificare se nei comportamenti tenuti dallo sportivo si possa ravvisare anche altro tipo di reato. Una vera e propria tegola caduta sul calciatore che dal canto suo, però, ha smentito categoricamente la veridicità dei fatti.