Roma, l’ospite inatteso: serpente si intrufola nei garage condominiali, paura per i residenti

Momenti di apprensione ieri sera in un condomino della zona del Tuscolano a Roma quando un serpente è riuscito ad introdursi nei garage condominiali. Sul posto è intervenuto il noto etologo Andrea Lunerti unitamente agli agenti della Polizia di Stato. Una volta recuperato l’animale il sospiro di sollievo: il serpente non era velenoso.

Un ospite inatteso. E’ stato decisamente un fuori programma quello vissuto nelle scorse ore dai condomini di uno stabile al Tuscolano: un serpente di discrete dimensioni si è infatti intrufolato nei garage del palazzo spaventando i residenti. Immediatamente, temendo si trattasse di un animale velenoso, è stato lanciato l’allarme.

Serpente in un condominio al Tuscolano: “Era solo un biacco”

Sul posto è intervenuto l’esperto Andrea Lunerti, ormai una “star del web” per i suoi numerosi interventi di recupero a Roma e provincia. L’etologo, insieme a due agenti della Polizia (come si vede in un video postato in rete), ha quindi raggiunto il luogo della segnalazione e si è messo alla ricerca dell’inquilino indesiderato. L’animale, nel frattempo, era riuscito a nascondersi nel contenitore di un dispositivo antincendio, per nulla intenzionato a uscire.

Lunerti però, grazie a delle specifiche tecniche e con l’ausilio di alcune tenaglie, è riuscito a “prelevare” l’animale. A quel punto l’allarme è rientrato: “Il serpente era in realtà un biacco – spiega l’etologo nonché divulgatore scientifico – si tratta di un ofide non velenoso. Siamo riusciti a catturarlo intorno alle 22.40 tranquillizzando così i condomini”. Adesso il biacco sarà liberato nel bosco del Rifugio del Lupo a Morlupo, lontano dal centro abitato.

Clicca e guarda qui il video del recupero https://www.facebook.com/reel/375178341595863

Il precedente

Pochi giorni fa uno scenario analogo si era verificato proprio a Morlupo, Comune alle porte di Roma. Una signora, rincasando, si era accorta che un serpente – simile ad una vipera – era riuscito ad entrare nella casa, trovando riparo poi sotto ad un divano. Anche in quel caso Andrea Lunerti era riuscito a recuperare e a trarre in salvo l’animale (un Cervone, ndr) permettendo così alla signora di tirare un grosso respiro di sollievo.