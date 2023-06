Roma, mamma maltratta i suoi figli: ex tronista di Uomini e donne assolta

Era accusata di maltrattamenti nei confronti dei tre figli. Un’accusa pesante per una mamma che ha dovuto affrontare un processo, al termine del quale, è stata assolta. Non si tratta di una persona qualunque, ma dell’ex tronista di Uomini e donne, Claudia Montanarini, che si è vista colpita in uno dei ruoli principali per qualsiasi donna: essere mamma.

Ex volto noto di Uomini e Donne accusata di maltrattare i figli

Quando il tribunale capitolino si è pronunciato con un’assoluzione, come riporta Il Messaggero, la Montanarini è crollata. Tutta la tensione di mesi e mesi è venuta fuori in un pianto liberatorio. Anche perchè i magistrati si sono pronunciati con un’assoluzione ‘perché il fatto non sussiste’, come a dire che l’accusa era destituita di fondamento. Sembra si sia trattato solo di una delle varie vicende processuali che ha visto l’ex volto noto del programma condotto da Maria De Filippi, contro l’ex marito. Una separazione lunga e difficile che li ha visti spesso protagonisti di scontri nelle aule di giustizia. Dopo dieci anni e questa assoluzione, forse, gli animi si calmeranno.

Le violenze psicologiche e fisiche alle quali avrebbero assistito i ragazzini

I due si erano separati nel 2013 e la Montanarini era finita a processo in quanto, secondo la pubblica accusa, aveva costretto i suoi tre figli ad assistere a cruenti scontri con il papà, non solo verbali, ma anche fisici. Insomma quei tre ragazzini avrebbero avuto ripercussioni psicologiche a causa dell’aggressività della mamma che avrebbe avuto anche la colpa di parlare male del padre con i suoi figli, mettendolo in cattiva luce. Una situazione per la quale la donna è dovuta comparire davanti al giudice per il reato di maltrattamenti in famiglia. Un procedimento al termine del quale, però, il giudice s’è pronunciato con una sentenza di assoluzione per la show girl.